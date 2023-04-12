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12 апреля, 11:30

В "Рубине" рассказали о сроках действия контракта с Рахимовым

Контракт Рахимова с "Рубином" действует до конца следующего сезона

<p>Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Контракт нового главного тренера казанского ФК "Рубин" Рашида Рахимова действует до конца следующего сезона. Об этом заявил спортивный директор клуба Эдуард Сафонов.

"Срок контракта Рахимова — три месяца и ещё год — следующий сезон. Задача выхода в РПЛ не снимается. Дай бог, если мы выйдем и решим задачу, Рахимов будет руководить командой в премьер-лиге", — отметил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

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Лайф напоминает, что "Рубин" заявил о назначении Рахимова 12 апреля. Договор с предыдущим тренером — Юрием Уткульбаевым — был расторгнут.

Никита Осипов
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