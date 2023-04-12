В "Рубине" рассказали о сроках действия контракта с Рахимовым

"Срок контракта Рахимова — три месяца и ещё год — следующий сезон. Задача выхода в РПЛ не снимается. Дай бог, если мы выйдем и решим задачу, Рахимов будет руководить командой в премьер-лиге", — отметил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".