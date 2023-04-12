В "Рубине" рассказали о сроках действия контракта с Рахимовым
Контракт Рахимова с "Рубином" действует до конца следующего сезона
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Контракт нового главного тренера казанского ФК "Рубин" Рашида Рахимова действует до конца следующего сезона. Об этом заявил спортивный директор клуба Эдуард Сафонов.
"Срок контракта Рахимова — три месяца и ещё год — следующий сезон. Задача выхода в РПЛ не снимается. Дай бог, если мы выйдем и решим задачу, Рахимов будет руководить командой в премьер-лиге", — отметил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Лайф напоминает, что "Рубин" заявил о назначении Рахимова 12 апреля. Договор с предыдущим тренером — Юрием Уткульбаевым — был расторгнут.