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2 марта, 13:29

Футболист Ломовицкий признался, что плакал после вылета "Рубина" из РПЛ

<p>Обложка © ФК "Рубин"</p>

Обложка © ФК "Рубин"

Полузащитник казанского "Рубина" Александр Ломовицкий в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" признался, что плакал после того, как его команда вылетела из РПЛ в Первую лигу.

"Я плакал. Конечно, это эмоции. Но не стесняюсь их. Было очень обидно, что не смогли сохранить "Рубин" в Премьер-лиге", — отметил Ломовицкий.

Он также вспомнил скандальный эпизод с нападающим Виталием Лисаковичем, который сразу после забитого гола взял в руки телефон и сделал селфи, а в решающий момент встречи не смог реализовать пенальти. По мнению Ломовицкого, тем самым форвард хотел раскрепостить своих партнёров по команде. Кроме того, полузащитник заявил, что момент с вылетом "Рубина" является самым сложным в его карьере.

Юрий Уткульбаев назначен главным тренером "Рубина"

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Ранее полузащитник петербургского "Зенита" Вильмар Барриос рассказал, что зимой на него выходили два-три клуба, однако он решил продолжить выступать за команду из Северной столицы.

Артур Белкин
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