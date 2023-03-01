Полузащитник "Зенита" Барриос рассказал, как мог уйти зимой в другой клуб
Полузащитник "Зенита" Барриос: Зимой на меня выходило два-три клуба
Колумбийский полузащитник петербургского "Зенита" Вильмар Барриос рассказал, что зимой ему поступали предложения о переходе в другие команды, однако дело не дошло до конкретных переговоров. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".
"Зимой на меня выходили два или три клуба. Я сразу же перенаправлял всех в "Зенит", чтобы его руководство оценивало предложения в первую очередь. Если бы клуб что-то устроило, то можно было бы начинать переговоры со мной. Но до предметных разговоров дело не дошло. Клуб дал понять, что рассчитывает на меня, да и у меня самого ещё осталось незаконченное дело в Санкт-Петербурге — выиграть вторую звезду для "Зенита", — отметил футболист.
Добавим, что Барриос выступает за "Зенит" с 2019 года, проведя в общей сложности 139 матчей за петербуржцев, в которых он забил три гола.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин предоставил бразильским игрокам "Зенита" Малкому и Клаудиньо гражданство РФ.
ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов