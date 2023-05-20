Казанский "Рубин" вернулся в Российскую премьер-лигу

Казанский "Рубин" обыграл калининградскую "Балтику" в матче 32-го тура Первой лиги и спустя сезон вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Игра завершилась со счётом 1:0.

Матч проходил в Калининграде. На второй добавленной к первому тайму минуте голом отличился Марат Апшацев, а на 49-й минуте полузащитник "Рубина" Олег Иванов не реализовал пенальти.

Таким образом, казанский клуб вышел на первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 65 очков и обогнав "Балтику" (64 очка).