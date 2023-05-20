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20 мая, 20:39

Казанский "Рубин" вернулся в Российскую премьер-лигу

Казанский "Рубин" после победы над "Балтикой" вернулся в РПЛ

Казанский "Рубин" обыграл калининградскую "Балтику" в матче 32-го тура Первой лиги и спустя сезон вернулся в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Игра завершилась со счётом 1:0.

Матч проходил в Калининграде. На второй добавленной к первому тайму минуте голом отличился Марат Апшацев, а на 49-й минуте полузащитник "Рубина" Олег Иванов не реализовал пенальти.

Таким образом, казанский клуб вышел на первое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 65 очков и обогнав "Балтику" (64 очка).

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Ранее Лайф рассказывал, что "Ахмат" со счётом 3:0 обыграл "Химки" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча состоялась 20 мая в Грозном. Забитыми мячами отметились Владислав Карапузов, Артём Тимофеев и Евгений Харин. Теперь "Ахмат" с 49 очками находится на пятой строчке в турнирной таблице, он побил рекорд по числу набранных баллов за сезон.

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t.me / ФК "Рубин"

Оксана Попова
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