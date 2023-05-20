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20 мая, 18:47

"Ахмат" побил свой рекорд по набранным за сезон очкам

"Ахмат" со счётом 3:0 обыграл "Химки" в матче 28-го тура чемпионата России

"Ахмат" со счётом 3:0 обыграл "Химки" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча состоялась 20 мая в Грозном.

Забитыми мячами отметились Владислав Карапузов, Артём Тимофеев и Евгений Харин. Теперь "Ахмат" с 49 очками находится на пятой строчке в турнирной таблице, он побил рекорд по числу набранных баллов за сезон. А "Химки" с 18 очками оказались на предпоследнем, 15-м месте.

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Ранее Лайф писал, что "Ахмат" со счётом 3:0 обыграл "Динамо" в матче 27-го тура РПЛ. Встреча состоялась 14 мая в Москве.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Никита Осипов
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