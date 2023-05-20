"Ахмат" побил свой рекорд по набранным за сезон очкам

"Ахмат" со счётом 3:0 обыграл "Химки" в матче 28-го тура чемпионата России по футболу. Встреча состоялась 20 мая в Грозном.

Забитыми мячами отметились Владислав Карапузов, Артём Тимофеев и Евгений Харин. Теперь "Ахмат" с 49 очками находится на пятой строчке в турнирной таблице, он побил рекорд по числу набранных баллов за сезон. А "Химки" с 18 очками оказались на предпоследнем, 15-м месте.