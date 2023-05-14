"Ахмат" разгромил "Динамо"
"Ахмат" со счётом 3:0 обыграл "Динамо" в матче 27-го тура РПЛ
"Ахмат" разгромил "Динамо" в матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась 14 мая в Москве, закончилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
В грозненском клубе отличились Нене Гбамбле, Мохамед Конате и Владимир Ильин. Команда находится на пятой строчке в таблице РПЛ с 46 очками, а "Динамо" — на седьмом месте с 42 баллами.
А в матче 26-го тура РПЛ "Ахмат" обыграл "Торпедо" со счётом 5:1. Встреча проходила в Москве на стадионе "Лужники".