"Ахмат" обыграл московское "Торпедо" со счётом 5:1

В матче 26-го тура Российской премьер-лиги футбольный клуб "Ахмат" из Грозного обыграл московское "Торпедо" со счётом 5:1. Встреча проходила в Москве на стадионе "Лужники".

Среди игроков грозненской команды голы забили Дарко Тодорович (12-я минута), Мохамед Конате (19), Владислав Камилов (38), Заим Диванович (77) и Гамид Агаларов (90).

На 74-й минуте матча мяч в ворота противника отправил игрок "Торпедо" Илья Стефанович. Это четвёртое поражение московской команды подряд, она находится на последнем месте в турнирной таблице. Команда из Грозного занимает пятое место.

Теперь "Ахмат" 14 мая сыграет с московским "Динамо", а "Торпедо" 13 мая встретится в столичном дерби с ЦСКА.