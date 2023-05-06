"Ахмат" обыграл московское "Торпедо" со счётом 5:1
В матче 26-го тура Российской премьер-лиги футбольный клуб "Ахмат" из Грозного обыграл московское "Торпедо" со счётом 5:1. Встреча проходила в Москве на стадионе "Лужники".
Среди игроков грозненской команды голы забили Дарко Тодорович (12-я минута), Мохамед Конате (19), Владислав Камилов (38), Заим Диванович (77) и Гамид Агаларов (90).
На 74-й минуте матча мяч в ворота противника отправил игрок "Торпедо" Илья Стефанович. Это четвёртое поражение московской команды подряд, она находится на последнем месте в турнирной таблице. Команда из Грозного занимает пятое место.
Теперь "Ахмат" 14 мая сыграет с московским "Динамо", а "Торпедо" 13 мая встретится в столичном дерби с ЦСКА.
Ранее Лайф писал о том, что московский ЦСКА со счётом 3:1 на выезде обыграл грозненский "Ахмат" благодаря дублю Ивана Облякова в матче 25-го тура "Мир" Российской премьер-лиги.
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