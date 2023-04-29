КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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29 апреля, 15:56

Дубль Облякова принёс ЦСКА победу над "Ахматом"

Московский ЦСКА со счётом 3:1 на выезде обыграл грозненский "Ахмат"

Московский ЦСКА со счётом 3:1 на выезде обыграл грозненский "Ахмат" благодаря дублю Ивана Облякова в матче 25-го тура "Мир" Российской премьер-лиги (РПЛ).

Обляков забил голы на 3-й и 22-й минуте. В команде армейцев отличился также Максим Мухин (90+3). У проигравших гол забил Мохамед Конате (80).

ЦСКА с 48 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. Московский "Спартак" провёл на игру меньше и находится на третьей строчке с 48 очками, опережая армейцев по дополнительным показателям. "Ахмат" с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре ЦСКА 7 мая примет "Оренбург", а грозненцы днём ранее на выезде сыграют с московским "Торпедо".

"Динамо" проиграло в матче, посвящённом столетию клуба

"Динамо" проиграло в матче, посвящённом столетию клуба

Ранее сегодня "Зенит" на выезде разгромил самарские "Крылья Советов" в матче 25-го тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счётом 5:1, Малком забил четыре мяча (19-я, 55-я, 68-я и 75-я минута).

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ЦСКА

Андрей Бражников
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