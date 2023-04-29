Дубль Облякова принёс ЦСКА победу над "Ахматом"

Московский ЦСКА со счётом 3:1 на выезде обыграл грозненский "Ахмат" благодаря дублю Ивана Облякова в матче 25-го тура "Мир" Российской премьер-лиги (РПЛ).

Обляков забил голы на 3-й и 22-й минуте. В команде армейцев отличился также Максим Мухин (90+3). У проигравших гол забил Мохамед Конате (80).

ЦСКА с 48 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице. Московский "Спартак" провёл на игру меньше и находится на третьей строчке с 48 очками, опережая армейцев по дополнительным показателям. "Ахмат" с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем туре ЦСКА 7 мая примет "Оренбург", а грозненцы днём ранее на выезде сыграют с московским "Торпедо".