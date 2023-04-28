"Динамо" в домашнем матче РПЛ проиграло "Факелу"
Футболисты "Факела" после забитого гола. Обложка © T.me / ФК "Факел" Воронеж
"Динамо" уступило "Факелу" в домашнем матче 25-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча проходила в Москве и завершилась со счётом 0:2.
Дубль на счету Георгия Гонгадзе, поразившего ворота бело-голубых на 49-й минуте и 61-й, реализовав пенальти. На 53-й минуте арбитры не засчитали гол хозяев из-за нарушения.
"Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков. "Факел" поднялся на 14-ю позицию, заработав 21 очко.
Ранее Лайф писал, что "Спартак" дома вырвал победу у "Краснодара" в 24-м туре РПЛ. Благодаря этому красно-белые укрепились на третьем месте в турнирной таблице, набрав 48 очков.