Определена дата начала следующего сезона чемпионата России по футболу
РПЛ: Сезон 2023/24 чемпионата России по футболу начнётся 23 июля
В ходе общего собрания Российской премьер-лиги 26 апреля была определена дата начала сезона 2023/24 Мир РПЛ. Старт чемпионата состоится 23 июля. Об этом сообщила пресс-служба Лиги.
"Согласно структуре, за которую проголосовали клубы, сезон 2023/24 стартует 23 июля", — указывается в сообщении.
Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что формат Лиги не будет изменён в следующем сезоне. По его словам, ключевая позиция здесь у клубов, которые должны определяться с тем, как играть.
ТАСС / Олег Бухарев