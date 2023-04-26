Определена дата начала следующего сезона чемпионата России по футболу

В ходе общего собрания Российской премьер-лиги 26 апреля была определена дата начала сезона 2023/24 Мир РПЛ. Старт чемпионата состоится 23 июля. Об этом сообщила пресс-служба Лиги.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что формат Лиги не будет изменён в следующем сезоне. По его словам, ключевая позиция здесь у клубов, которые должны определяться с тем, как играть.