КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 12:37

Определена дата начала следующего сезона чемпионата России по футболу

РПЛ: Сезон 2023/24 чемпионата России по футболу начнётся 23 июля

В ходе общего собрания Российской премьер-лиги 26 апреля была определена дата начала сезона 2023/24 Мир РПЛ. Старт чемпионата состоится 23 июля. Об этом сообщила пресс-служба Лиги.

"Согласно структуре, за которую проголосовали клубы, сезон 2023/24 стартует 23 июля", — указывается в сообщении.

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Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что формат Лиги не будет изменён в следующем сезоне. По его словам, ключевая позиция здесь у клубов, которые должны определяться с тем, как играть.

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ТАСС / Олег Бухарев

Светлана Оперук
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