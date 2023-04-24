"Спартак" дома вырвал победу у "Краснодара" в 24-м туре РПЛ

Московский футбольный клуб "Спартак" дома одолел "Краснодар" в матче 24-го тура "Мир" Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Открытие банк арена" и завершилась со счётом 4:3.

В составе гостей из Краснодара мячи в ворота противника забили Джон Кордоба (11-я минута), Жоау Батчи (58) и Эдуард Сперцян (72). А в команде победителей дважды отличился Александр Соболев (63, пенальти, 68). Ещё голы в последние минуты встречи реализовали Антон Зиньковский (81) и Квинси Промес (84).

Таким образом, "Спартак", набрав 48 очков, продолжает находиться на третьем месте в турнирной таблице, а "Краснодар" идёт седьмым с 38 очками. Лидирует по-прежнему петербургский "Зенит" (58 очков), следом идёт "Ростов" (49).