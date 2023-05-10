"Всё как в Африке": Конате признался в любви к Грозному

"В Москве другая атмосфера, поэтому Москва — Москва, а Грозный — Грозный. Если бы у меня была возможность что-то поменять в Грозном, я бы ничего не стал делать, в этом городе всё спокойно, мне нравится, поэтому он и является одним из лучших городов России. В Грозном все люди добрые, доброжелательные, всегда помогут, шашлык куриный — всё как в Африке, как я люблю", — сказал он в беседе с "РБ-Спорт".