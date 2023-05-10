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10 мая, 14:23

"Всё как в Африке": Конате признался в любви к Грозному

Нападающий "Ахмата" Конате назвал Грозный одним из лучших городов в России

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Грозный — один из лучших городов России, заявил нападающий "Ахмата" Мохамед Конате. В столице Чеченской Республики иностранцу нравится куриный шашлык, добродушность горожан и мусульманская культура, отличающая её от других частей страны.

"В Москве другая атмосфера, поэтому Москва — Москва, а Грозный — Грозный. Если бы у меня была возможность что-то поменять в Грозном, я бы ничего не стал делать, в этом городе всё спокойно, мне нравится, поэтому он и является одним из лучших городов России. В Грозном все люди добрые, доброжелательные, всегда помогут, шашлык куриный — всё как в Африке, как я люблю", сказал он в беседе с "РБ-Спорт".

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Ранее "Ахмат" обыграл московское "Торпедо" со счётом 5:1 в матче 26-го тура Российской премьер-лиги. У футболистов из Грозного отличились Дарко Тодорович (12-я минута), Мохамед Конате (19-я), Владислав Камилов (38-я), Заим Диванович (77-я) и Гамид Агаларов (90-я). У проигравших — Илья Стефанович (74-я).

Матвей Константинов
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