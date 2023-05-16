Семёнов не держит зла на Талалаева за слова о "говнистых футболистах"

Защитник ФК "Ахмат" Андрей Семёнов заявил, что не стал обижаться на главного тренера "Химок" Андрея Талалаева, назвавшего его "говнистым футболистом". Об этом он сказал в беседе со "Спорт-Экспресс".

"Всё в порядке. Такие слова меня ни в коем случае не обижают и не задевают. Обид на Андрея Викторовича у меня нет", — подчеркнул спортсмен.

Талалаев был наставником "Ахмата" с 2020 по 2022 годы. Тогда он лишил Семёнова капитанской повязки из-за неудовлетворительной игры и грубости футболиста. Однако последний считает, что к нему придирались. Конфликт продолжился и после перехода Талалаева на должность тренера "Химок".

Семёнов недавно заявил, что ему "принципиально отправить "Химки" и Талалаева в Первую лигу". В свою очередь тренер назвал его "говнистым футболистом" и не стал скрывать, что не горит желанием встречаться со спортсменом.