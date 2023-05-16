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16 мая, 09:46

"Спартак" обжалует в РФС пять спорных моментов в матче с "Химками"

Футбольный клуб "Спартак" хочет оспорить пять эпизодов судейства в матче 27-го тура РПЛ с "Химками", закончившемся со счётом 1:1. Руководство команды уже обратилось в экспертно-судейскую комиссию при руководителе Российского футбольного союза, пишет "Спорт-Экспресс".

По данным издания, красно-белые просят проанализировать вторую жёлтую карточку защитнику Даниилу Денисову в финале первого тайма, неудаления Аяза Гулиева и Стефана Малентиевича, а также причины отказа в пенальти в ворота "Химок" на 53-й и 66-й минутах встречи.

Мостовой резко высказался о матче "Спартак" – "Химки"

Мостовой резко высказался о матче "Спартак" – "Химки"

Ранее Лайф сообщал, что "Химки" сыграли вничью со "Спартаком" в матче 27-го тура РПЛ. Встреча, которая прошла на "Арене-Химки", завершилась со счётом 1:1. Сейчас "Спартак" занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Татьяна Миссуми
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