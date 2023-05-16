"Спартак" обжалует в РФС пять спорных моментов в матче с "Химками"

Футбольный клуб "Спартак" хочет оспорить пять эпизодов судейства в матче 27-го тура РПЛ с "Химками", закончившемся со счётом 1:1. Руководство команды уже обратилось в экспертно-судейскую комиссию при руководителе Российского футбольного союза, пишет "Спорт-Экспресс".

По данным издания, красно-белые просят проанализировать вторую жёлтую карточку защитнику Даниилу Денисову в финале первого тайма, неудаления Аяза Гулиева и Стефана Малентиевича, а также причины отказа в пенальти в ворота "Химок" на 53-й и 66-й минутах встречи.