"Химки" сыграли вничью со "Спартаком" в матче 27-го тура РПЛ

Подмосковный футбольный клуб "Химки" дома сыграл вничью со "Спартаком" в матче 27-го тура РПЛ. Встреча, которая прошла на "Арене-Химки", завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев отличился Резиуан Мирзов (24-я минута). У гостей голом отметился Александр Соболев (56-я). В добавленное к первому тайму время защитник "Спартака" Даниил Денисов получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

"Спартак" с 50 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. "Химки", имея в активе 18 баллов, располагаются на предпоследней, 15-й, строчке.