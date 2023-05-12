Бывший гендиректор "Химок" раскрыл, почему покинул клуб в 2021-м

Экс-гендиректор "Химок" Сергей Анохин ответил, почему покинул клуб в 2021 году. Так, в беседе с газетой "Спорт-Экспресс" он признался, что изначально приходил туда на небольшой срок. Анохин также напомнил, что в сентябре 2020-го, когда его назначили на этот пост, клуб занимал 15-ю строчку в таблице, набрав за восемь туров три очка.

"Передо мной стояла задача спасти команду от вылета. Плюс убрать влияние "Спартака", который хотел превратить "Химки" в свой фарм-клуб, и найти мощного инвестора", — отметил он.

Анохин добавил, что к лету 2021-го данные задачи он выполнил, однако "ещё одну задумку" реализовать не получилось. По его словам, в тот период шли переговоры, куда перейдут из "Чертанова" несколько молодых игроков — в "Химки" или "Крылья". Речь идёт, в том числе, о Сергее Пиняеве, Романе Ежове и Владиславе Сарвели.

"Если бы новый инвестор решил вопрос, и ребята оказались в "Химках", я бы с удовольствием там остался. Но тот рассудил иначе, вектор развития поменялся, и я покинул клуб", — пояснил Анохин.