Агент Малкома и Клаудиньо высказался об их карьере в "Зените"
Агент Малкома и Клаудиньо сообщил, что бразильцы не собираются покидать "Зенит"
Малком и Клаудиньо. Обложка © VK / ФК "Зенит"
Бразильские футболисты петербургского "Зенита" Малком и Клаудиньо не собираются покидать команду, сообщил их агент Луис Гарсия.
"Сейчас нет никаких шансов, что Малком и Клаудиньо покинут "Зенит", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".
Малком перешёл в "Зенит" в 2019 году, в нынешнем сезоне 26‑летний бразилец с 22 голами лидирует в гонке бомбардиров российского чемпионата. Клаудиньо же, которому тоже 26 лет, присоединился к петербуржцам в 2021 году. Он уже сыграл в 28 матчах, забив пять голов и выполнив 12 голевых передач.
Напомним, 7 мая "Зенит" обыграл московский "Спартак" со счётом 3:2 и в девятый раз стал чемпионом России. Выиграв пять титулов подряд, петербуржцы получили вторую звезду на свою эмблему.