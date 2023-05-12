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12 мая, 18:49

Агент Малкома и Клаудиньо высказался об их карьере в "Зените"

Агент Малкома и Клаудиньо сообщил, что бразильцы не собираются покидать "Зенит"

<p>Малком и Клаудиньо. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/zenit?z=photo-16824047_457379985/album-16824047_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Зенит"</a></p>

Малком и Клаудиньо. Обложка © VK / ФК "Зенит"

Бразильские футболисты петербургского "Зенита" Малком и Клаудиньо не собираются покидать команду, сообщил их агент Луис Гарсия.

"Сейчас нет никаких шансов, что Малком и Клаудиньо покинут "Зенит", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

Малком перешёл в "Зенит" в 2019 году, в нынешнем сезоне 26‑летний бразилец с 22 голами лидирует в гонке бомбардиров российского чемпионата. Клаудиньо же, которому тоже 26 лет, присоединился к петербуржцам в 2021 году. Он уже сыграл в 28 матчах, забив пять голов и выполнив 12 голевых передач.

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Напомним, 7 мая "Зенит" обыграл московский "Спартак" со счётом 3:2 и в девятый раз стал чемпионом России. Выиграв пять титулов подряд, петербуржцы получили вторую звезду на свою эмблему.

Наталья Исакова
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