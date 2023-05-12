Агент Малкома и Клаудиньо высказался об их карьере в "Зените"

Бразильские футболисты петербургского "Зенита" Малком и Клаудиньо не собираются покидать команду, сообщил их агент Луис Гарсия.

"Сейчас нет никаких шансов, что Малком и Клаудиньо покинут "Зенит", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

Малком перешёл в "Зенит" в 2019 году, в нынешнем сезоне 26‑летний бразилец с 22 голами лидирует в гонке бомбардиров российского чемпионата. Клаудиньо же, которому тоже 26 лет, присоединился к петербуржцам в 2021 году. Он уже сыграл в 28 матчах, забив пять голов и выполнив 12 голевых передач.