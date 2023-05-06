"Динамо" в большинстве обыграло "Химки" в матче РПЛ

Московский футбольный клуб "Динамо" на выезде минимально победил подмосковные "Химки" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч в добавленное ко второму тайму время с пенальти забил форвард "Динамо" Фёдор Смолов. На 47-й минуте матча был удалён с поля полузащитник "Химок" Роман Мори Гбане.

"Динамо" на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка. А "Химки" с 17 очками располагаются на предпоследней, 15-й строчке.