"Динамо" в большинстве обыграло "Химки" в матче РПЛ
Московский футбольный клуб "Динамо" на выезде минимально победил подмосковные "Химки" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч в добавленное ко второму тайму время с пенальти забил форвард "Динамо" Фёдор Смолов. На 47-й минуте матча был удалён с поля полузащитник "Химок" Роман Мори Гбане.
"Динамо" на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 42 очка. А "Химки" с 17 очками располагаются на предпоследней, 15-й строчке.
Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Ференцварош" выиграл чемпионат Венгрии под руководством российского тренера Станислава Черчесова. Чемпионство для команды из Будапешта стало пятым подряд и 34-м в истории. При этом Черчесов уже дважды приводил клуб к успеху, а в прошлом сезоне "Ференцварош" с российским специалистом выиграл Кубок Венгрии.
t.me / fcdynamo