"Ференцварош" Черчесова в пятый раз подряд стал чемпионом Венгрии по футболу
Футбольный клуб "Ференцварош" выиграл чемпионат Венгрии под руководством российского тренера Станислава Черчесова. Это произошло после поражения ближайшего преследователя — "Кечкемета" — в матче с "Гонведом" (0:1).
Отставание "Кечкемета" от "Ференцвароша" составляет девять очков за три тура до финиша сезона. Однако в случае равенства баллов клуб Черчесова окажется выше по дополнительным показателям.
Чемпионство для команды из Будапешта стало пятым подряд и 34-м в истории. При этом Черчесов уже дважды приводил клуб к успеху, а в прошлом сезоне "Ференцварош" с российским специалистом выиграл Кубок Венгрии.
Ранее Станислав Черчесов рассказал, что недавно отклонил предложение о работе в Азии. Какой именно клуб сделал данное приглашение, специалист не уточнил.
Twitter / Ferencvárosi TC