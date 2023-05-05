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5 мая, 19:13

"Ференцварош" Черчесова в пятый раз подряд стал чемпионом Венгрии по футболу

Футбольный клуб "Ференцварош" выиграл чемпионат Венгрии под руководством российского тренера Станислава Черчесова. Это произошло после поражения ближайшего преследователя — "Кечкемета" — в матче с "Гонведом" (0:1).

Отставание "Кечкемета" от "Ференцвароша" составляет девять очков за три тура до финиша сезона. Однако в случае равенства баллов клуб Черчесова окажется выше по дополнительным показателям.

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Чемпионство для команды из Будапешта стало пятым подряд и 34-м в истории. При этом Черчесов уже дважды приводил клуб к успеху, а в прошлом сезоне "Ференцварош" с российским специалистом выиграл Кубок Венгрии.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, что недавно отклонил предложение о работе в Азии. Какой именно клуб сделал данное приглашение, специалист не уточнил.

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Twitter / Ferencvárosi TC

Артур Лапсаков
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