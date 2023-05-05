"Ференцварош" Черчесова в пятый раз подряд стал чемпионом Венгрии по футболу

Футбольный клуб "Ференцварош" выиграл чемпионат Венгрии под руководством российского тренера Станислава Черчесова. Это произошло после поражения ближайшего преследователя — "Кечкемета" — в матче с "Гонведом" (0:1).

Отставание "Кечкемета" от "Ференцвароша" составляет девять очков за три тура до финиша сезона. Однако в случае равенства баллов клуб Черчесова окажется выше по дополнительным показателям.

Чемпионство для команды из Будапешта стало пятым подряд и 34-м в истории. При этом Черчесов уже дважды приводил клуб к успеху, а в прошлом сезоне "Ференцварош" с российским специалистом выиграл Кубок Венгрии.