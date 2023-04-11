Черчесов рассказал, что недавно отклонил предложение о работе в Азии

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Станислав Черчесов заявил, что ему предлагали работать в Азии, однако он отклонил предложение. Какой именно клуб озвучил данное приглашение, наставник не уточнил.

"Относительно недавно серьёзные европейские посредники, работающие на рынке богатого азиатского футбола, предлагали мне всерьёз задуматься о работе там. Поблагодарив их за проявленное внимание, сказал, что сегодня я тренер "Ференцвароша", — признался Черчесов в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

При этом экс-наставник сборной России не исключил никаких вариантов развития карьеры в будущем.