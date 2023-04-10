Стало известно о перестановках в совете директоров "Спартака"

В ближайшее время в совет директоров "Спартака" могут войти два новых человека. По информации газеты "Спорт-Экспресс", один из них займётся оперативным управлением клуба по примеру вице-президента, который встаёт над генеральным директором.

На данный момент пост гендиректора занимает Евгений Мележиков, а должность спортивного директора — Пол Эшуорт. Издание считает, что в конце сезона кто-то из них покинет клуб из-за разного видения будущего "Спартака".