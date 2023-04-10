Стало известно о перестановках в совете директоров "Спартака"
Генеральный директор Евгений Мележиков. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
В ближайшее время в совет директоров "Спартака" могут войти два новых человека. По информации газеты "Спорт-Экспресс", один из них займётся оперативным управлением клуба по примеру вице-президента, который встаёт над генеральным директором.
На данный момент пост гендиректора занимает Евгений Мележиков, а должность спортивного директора — Пол Эшуорт. Издание считает, что в конце сезона кто-то из них покинет клуб из-за разного видения будущего "Спартака".
Ранее защитник "Спартака" Даниил Денисов рассказал, как клубу выйти из кризиса — пятиматчевой серии без побед. Он уверен, что игроки пройдут его вместе, "преодолевая трудности и радуясь победам".