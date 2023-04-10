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10 апреля, 14:09

Стало известно о перестановках в совете директоров "Спартака"

<p>Генеральный директор Евгений Мележиков. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей</p>

Генеральный директор Евгений Мележиков. Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

В ближайшее время в совет директоров "Спартака" могут войти два новых человека. По информации газеты "Спорт-Экспресс", один из них займётся оперативным управлением клуба по примеру вице-президента, который встаёт над генеральным директором.

На данный момент пост гендиректора занимает Евгений Мележиков, а должность спортивного директора — Пол Эшуорт. Издание считает, что в конце сезона кто-то из них покинет клуб из-за разного видения будущего "Спартака".

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Ранее защитник "Спартака" Даниил Денисов рассказал, как клубу выйти из кризиса — пятиматчевой серии без побед. Он уверен, что игроки пройдут его вместе, "преодолевая трудности и радуясь победам".

Матвей Константинов
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