Защитник "Спартака" Денисов рассказал, как команде выйти из кризиса

"Кризис "Спартака"? В любом случае мы должны пройти это одной командой, вместе преодолевать трудности и радоваться победам. Поговорим и обсудим. С новыми силами и зарядом сделаем всё, что от нас требуется", — приводит слова защитника "Спорт-Экспресс" .

Свою последнюю на данный момент победу красно-белые одержали 11 марта в игре против "Факела" (3:2) в рамках 19-го тура РПЛ. После этого "Спартак" дважды не смог обыграть "Урал" в Кубке России — 1:1 дома и 1:2 на выезде, проиграл в Оренбурге 0:2 и дважды сыграл вничью дома — с "Ахматом" 0:0 и накануне с "Динамо" 3:3. В турнирной таблице РПЛ "Спартак" занимает третье место, отставая от лидирующего "Зенита" на девять очков. В кубке красно-белые сыграют с "Акроном" из Тольятти на выезде в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов.