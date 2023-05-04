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4 мая, 20:47

"Наполи" впервые со времён Марадоны оформил чемпионство в Италии

"Наполи" сыграл вничью с "Удинезе" и досрочно стал чемпионом Италии

Благодаря ничьей с "Удинезе" (1:1) в матче 33-го тура итальянской серии А "Наполи" досрочно оформил чемпионство в Италии за пять туров до финиша.

Клуб из Неаполя набрал 80 очков и стал недосягаемым для идущего вторым "Лацио", у которого 64 балла в активе.

Чемпионство "Наполи" в Италии. Фото © Twitter / Official SSC Napoli

Чемпионство "Наполи" в Италии. Фото © Twitter / Official SSC Napoli

22-летний норвежец из "Ман Сити" установил уникальный рекорд в Англии по голам

22-летний норвежец из "Ман Сити" установил уникальный рекорд в Англии по голам

"Наполи" выиграл титул впервые с 1990 года, когда за команду ещё выступал Диего Марадона. Всего же для коллектива это третье чемпионство в истории.

А ранее "Наполи" вылетел из Лиги чемпионов, сыграв вничью с "Миланом", но уступив по сумме двух игр. В полуфинале турнира "россонери" сыграют с "Интером".

Обложка ©

Twitter / Official SSC Napoli

Артур Лапсаков
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