Экс-игрок сборной России Денисов назвал Галицкого своим новым кумиром

Президент и владелец ФК "Краснодар" Сергей Галицкий крайне заинтересован в своей команде и отлично разбирается в вопросах футбола, сказал в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" экс-полузащитник "Зенита" Игорь Денисов. Так он прокомментировал свою встречу с Галицким на награждении молодёжных команд системы "Краснодара".

"Встретился с Сергеем Галицким. Благодарен судьбе, что удалось провести с ним примерно половину дня в общении о футболе. Раньше никогда не встречались с Сергеем Николаевичем. Скажу честно, был шокирован его уровнем погружения в дела клуба и проблемы футбола вообще", — заявил спортсмен.

Денисов добавил, что благодарен директору "Краснодара" за то, что тот при первой же встрече уделил ему, "по сути, незнакомому человеку", так много времени. По словам футболиста, Галицкий стал для него своего рода авторитетом.

"Если раньше я просто уважал Сергея Николаевича за всё, что он делал и делает для футбола, то сейчас могу сказать, что он стал настоящим кумиром. Огромным авторитетом и неоспоримой величиной. Портрет Галицкого должен висеть у каждого мальчишки из краснодарской академии над кроватью. Думаю, ребята просто не понимают, как много он для них делает", — объяснил Денисов.