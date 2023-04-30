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30 апреля, 10:55

Президент "Сочи" раскрыл причину увольнения Бердыева

Президент "Сочи" Ротенберг: Бердыев перестраивал футбол, но это "не наш стиль"

<p>Курбан Бердыев. Обложка © <a href="https://pfcsochi.ru/mediabank/1443/1606/#gallery-8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт </a>ФК "Сочи"</p>

Курбан Бердыев. Обложка © Сайт ФК "Сочи"

Президент футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг рассказал о причине увольнения Курбана Бердыева с поста главного тренера южан. По его словам, наставник "перестраивал футбол", что не соответствовало стилю команды.

"Получилось так, что за четыре месяца его работы я увидел, что начали играть от обороны, мяч не ходил. До этого мы были одной из лучших команд по владению мячом в лиге. Понятно, что он перестраивал футбол. Но получилось, что это не наш стиль. Не то, что я хотел бы видеть", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".

Ротенберг назвал "очень хорошими" взаимоотношения между ним и Бердыевым, не стал ставить его тренерские навыки под сомнение. Также президент "Сочи" заявил, что ожидает от команды зрелищный футбол, ведь, "помимо результата, должны быть игра, движение, перестроения". В частности, Ротенберг выступил за то, чтобы давать больше возможностей молодым игрокам.

Первый матч "Сочи" под руководством Хохлова обернулся поражением

Первый матч "Сочи" под руководством Хохлова обернулся поражением

Напомним, 70-летний Бердыев возглавил "Сочи" в конце прошлого года. В качестве главного тренера команды он успел провести всего пять матчей, в которых южане одержали две победы и потерпели три поражения. 10 апреля Бердыев покинул пост главного тренера "Сочи".

Наталья Исакова
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