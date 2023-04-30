Президент "Сочи" раскрыл причину увольнения Бердыева

Президент футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг рассказал о причине увольнения Курбана Бердыева с поста главного тренера южан. По его словам, наставник "перестраивал футбол", что не соответствовало стилю команды.

"Получилось так, что за четыре месяца его работы я увидел, что начали играть от обороны, мяч не ходил. До этого мы были одной из лучших команд по владению мячом в лиге. Понятно, что он перестраивал футбол. Но получилось, что это не наш стиль. Не то, что я хотел бы видеть", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".

Ротенберг назвал "очень хорошими" взаимоотношения между ним и Бердыевым, не стал ставить его тренерские навыки под сомнение. Также президент "Сочи" заявил, что ожидает от команды зрелищный футбол, ведь, "помимо результата, должны быть игра, движение, перестроения". В частности, Ротенберг выступил за то, чтобы давать больше возможностей молодым игрокам.