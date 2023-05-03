"Краснодар" остановил "Акрон", ставший сенсацией Кубка России
"Краснодар" по пенальти обыграл "Акрон" в финале "Пути регионов" Кубка России
"Краснодар" победил "Акрон" в матче первого этапа финала "Пути регионов" Кубка России. Встреча проходила в Краснодаре и завершилась в серии пенальти со счётом 4:2.
Основное время матча завершилось без голов. При этом на 48-й минуте судьи отменили гол форварда хозяев Джона Кордобы, зафиксировав офсайд.
На 84-й минуте на стадионе погасло освещение. Восстановили его в течение минуты, на ход матча этот эпизод не повлиял.
"Краснодар" вышел во второй этап финала "Пути регионов", где сыграет с "Уралом" за право выхода в Суперфинал турнира.
Ранее в решающую стадию Кубка России пробился ЦСКА, победивший по сумме двух матчей "Урал". Как считает бывший главный тренер армейцев Валерий Газзаев, победа московского клуба стала вполне закономерной.
T.me / ФК "Краснодар" канал