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3 мая, 19:07

"Краснодар" остановил "Акрон", ставший сенсацией Кубка России

"Краснодар" по пенальти обыграл "Акрон" в финале "Пути регионов" Кубка России

"Краснодар" победил "Акрон" в матче первого этапа финала "Пути регионов" Кубка России. Встреча проходила в Краснодаре и завершилась в серии пенальти со счётом 4:2.

Основное время матча завершилось без голов. При этом на 48-й минуте судьи отменили гол форварда хозяев Джона Кордобы, зафиксировав офсайд.

На 84-й минуте на стадионе погасло освещение. Восстановили его в течение минуты, на ход матча этот эпизод не повлиял.

"Краснодар" вышел во второй этап финала "Пути регионов", где сыграет с "Уралом" за право выхода в Суперфинал турнира.

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T.me / ФК "Краснодар" канал

Артур Лапсаков
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