КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 17:22

Газзаев объяснил победу ЦСКА в матче с "Уралом"

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев счёл закономерной победу клуба над "Уралом". Он пожелал армейцам выиграть Кубок России.

"Учитывая амбиции, историю и традиции, ЦСКА просто по определению должен был обыграть "Урал". Победа армейцев вполне закономерна. Хочу пожелать, чтобы в этом году ЦСКА выиграл Кубок России", сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".

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Напомним, ЦСКА обыграл екатеринбургский "Урал" со счётом 2:1. У победителей забитыми мячами отличились Хесус Медина и Фёдор Чалов, а у уральцев — Рай Влут.

Обложка ©

ТАСС / Ura.ru

Матвей Константинов
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