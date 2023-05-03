Газзаев объяснил победу ЦСКА в матче с "Уралом"

"Учитывая амбиции, историю и традиции, ЦСКА просто по определению должен был обыграть "Урал". Победа армейцев вполне закономерна. Хочу пожелать, чтобы в этом году ЦСКА выиграл Кубок России", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".