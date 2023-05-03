Газзаев объяснил победу ЦСКА в матче с "Уралом"
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев счёл закономерной победу клуба над "Уралом". Он пожелал армейцам выиграть Кубок России.
"Учитывая амбиции, историю и традиции, ЦСКА просто по определению должен был обыграть "Урал". Победа армейцев вполне закономерна. Хочу пожелать, чтобы в этом году ЦСКА выиграл Кубок России", — сказал он в беседе с газетой "Спорт-Экспресс".
Напомним, ЦСКА обыграл екатеринбургский "Урал" со счётом 2:1. У победителей забитыми мячами отличились Хесус Медина и Фёдор Чалов, а у уральцев — Рай Влут.
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ТАСС / Ura.ru