"Урал" благодаря автоголу обыграл "Оренбург" в матче 27-го тура РПЛ

Футбольный клуб "Урал" дома обыграл "Оренбург" в матче 27-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 62-й минуте гол забил полузащитник "Урала" Александр Юшин. На 83-й минуте счёт в матче сравнял нападающий "Оренбурга" Владимир Обухов. А на 89-й минуте форвард гостей Кирилл Капленко отличился автоголом.

После этой победы в активе "Урала" 30 очков, команда занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. А "Оренбург" с 39 баллами расположился на восьмой строчке.