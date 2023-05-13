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13 мая, 12:07

"Урал" благодаря автоголу обыграл "Оренбург" в матче 27-го тура РПЛ

Футбольный клуб "Урал" дома обыграл "Оренбург" в матче 27-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 62-й минуте гол забил полузащитник "Урала" Александр Юшин. На 83-й минуте счёт в матче сравнял нападающий "Оренбурга" Владимир Обухов. А на 89-й минуте форвард гостей Кирилл Капленко отличился автоголом.

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После этой победы в активе "Урала" 30 очков, команда занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. А "Оренбург" с 39 баллами расположился на восьмой строчке.

Ранее в УЕФА заявили, что не будут переносить из Стамбула финальный матч Лиги чемпионов сезона 2022/23. Игра состоится 10 июня.

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Обложка ©

t.me / fc_uralEkb

Иван Косицын
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