Сулейманова дисквалифицировали в Израиле на 10 матчей за драку

Решение Федерации футбола Израиля связано с участием Сулейманова в драке, которая случилась после матча чемпионата против "Маккаби" из Хайфы (1:2). Дело в том, что он дал пощёчину полузащитнику соперников Долеву Хазизе. Потасовка была между игроками и несколькими сотрудниками команд. В результате участники драки получили дисквалификацию сроком от двух до 15 матчей, с команд сняли по три очка, а клубы федерация обязала выплатить денежные штрафы за использование болельщиками фаеров и проявления расизма.