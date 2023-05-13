Сулейманова дисквалифицировали в Израиле на 10 матчей за драку
Российский полузащитник ФК "Хапоэль" из Беэр-Шевы Магомед-Шапи Сулейманов получил дисквалификацию на десять матчей в чемпионате Израиля. Об этом сообщило местное издание Ynet.
Решение Федерации футбола Израиля связано с участием Сулейманова в драке, которая случилась после матча чемпионата против "Маккаби" из Хайфы (1:2). Дело в том, что он дал пощёчину полузащитнику соперников Долеву Хазизе. Потасовка была между игроками и несколькими сотрудниками команд. В результате участники драки получили дисквалификацию сроком от двух до 15 матчей, с команд сняли по три очка, а клубы федерация обязала выплатить денежные штрафы за использование болельщиками фаеров и проявления расизма.
Ранее УЕФА заявил, что не будет переносить из Стамбула финальный матч Лиги чемпионов сезона 2022/23. Игра состоится 10 июня 2023 года.
ТАСС / Олег Бухарев