Мостовой резко высказался о матче "Спартак" – "Химки"

Бывший футболист сборной России и "Спартака" Александр Мостовой считает, что москвичи в меньшинстве играли на равных с подмосковными "Химками" в 27‑м туре Российской премьер-лиги, а иногда даже превосходили соперника. По его мнению, красно-белые вполне могли бы забить ещё несколько голов. Мостовой также отметил добавленное время, когда футболисты "Химок" бежали вчетвером против двоих, а затем игроки "Спартака" втроём атаковали одного.