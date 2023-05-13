Мостовой резко высказался о матче "Спартак" – "Химки"
Мостовой — о матче "Спартак" – "Химки": На поле происходила комедия
Бывший футболист сборной России и "Спартака" Александр Мостовой считает, что москвичи в меньшинстве играли на равных с подмосковными "Химками" в 27‑м туре Российской премьер-лиги, а иногда даже превосходили соперника. По его мнению, красно-белые вполне могли бы забить ещё несколько голов. Мостовой также отметил добавленное время, когда футболисты "Химок" бежали вчетвером против двоих, а затем игроки "Спартака" втроём атаковали одного.
"На поле происходила комедия. Конечно, "Спартак" потерял два очка", — приводит "Чемпионат" его слова.
Вместе с тем Мостовой был удивлён, что игру судил арбитр, которого ранее отстраняли.
Ранее Лайф сообщал, что "Химки" сыграли вничью со "Спартаком" в матче 27-го тура РПЛ. Встреча, которая прошла на "Арене-Химки", завершилась со счётом 1:1.
ТАСС / Фёдор УСПЕНСКИЙ