"Пари НН" выбил "Химки" из РПЛ

"Пари Нижний Новгород" одержал победу над "Сочи" со счётом 4:0 в домашнем матче 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). В результате "Химки" вылетает из РПЛ.

Забитыми мячами отметились Виктор Александров (51-я минута), Дмитрий Рыбчинский (62), Вячеслав Кротов (87) и Никита Каккоев (90+4). На 70-й минуте за две жёлтые карточки поле покинул защитник "Сочи" Ваня Дркушич.

"Химки" оказались в турнирной таблице РПЛ на 15-м месте с восемнадцатью очками в 28 матчах. "Пари НН" занял 14-ю строчку (26 очков в 28 встречах). Командам осталось провести по два матча в чемпионате.