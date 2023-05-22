"Пари НН" выбил "Химки" из РПЛ
ФК "Химки" вылетел из РПЛ после победы "Пари Нижний Новгород" над "Сочи"
"Пари Нижний Новгород" одержал победу над "Сочи" со счётом 4:0 в домашнем матче 28-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). В результате "Химки" вылетает из РПЛ.
Забитыми мячами отметились Виктор Александров (51-я минута), Дмитрий Рыбчинский (62), Вячеслав Кротов (87) и Никита Каккоев (90+4). На 70-й минуте за две жёлтые карточки поле покинул защитник "Сочи" Ваня Дркушич.
"Химки" оказались в турнирной таблице РПЛ на 15-м месте с восемнадцатью очками в 28 матчах. "Пари НН" занял 14-ю строчку (26 очков в 28 встречах). Командам осталось провести по два матча в чемпионате.
А накануне матч 28-го тура Российской премьер-лиги "Спартака" и ЦСКА закончился скандалом. Форвард красно-белых Александр Соболев показал на поле оскорбительный жест, за что был удалён с поля. Компанию ему составил защитник ЦСКА Виллиан Роша, который также получил красную карточку. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит этот эпизод матча.
ТАСС / Сергей Фадеичев