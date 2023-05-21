КДК РФС рассмотрит удаление Соболева и Роши в матче "Спартака" и ЦСКА
Сергей Карасёв удаляет Александра Соболева. Обложка © РПЛ / Михаил Шапаев
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза рассмотрит удаление игрока "Спартака" Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши.
"Если есть прямые красные карточки, то по регламенту КДК в любом случае рассмотрит их. Будут ли вызываться игроки? Безусловно, и один, и другой", — цитирует "Спорт-Экспресс" председателя КДК РФС Артура Григорьянца.
Игроки были удалены в матче 28-го тура чемпионата России. Само же московское дерби осталось за "Спартаком" — 2:1.
Ранее Лайф рассказывал, что бразильского футболиста из ЦСКА заподозрили в договорняках. По информации бразильских СМИ, Мойзес Барбоза, права на которого принадлежат клубу "Интернасьонал", является фигурантом дела о махинациях, которое ведётся в отношении ещё 40 игроков.