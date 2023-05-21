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21 мая, 20:20

КДК РФС рассмотрит удаление Соболева и Роши в матче "Спартака" и ЦСКА

<p>Сергей Карасёв удаляет Александра Соболева. Обложка © <a href="https://premierliga.ru/media/photo/photo_22523.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РПЛ</a> / Михаил Шапаев</p>

Сергей Карасёв удаляет Александра Соболева. Обложка © РПЛ / Михаил Шапаев

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза рассмотрит удаление игрока "Спартака" Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши.

"Если есть прямые красные карточки, то по регламенту КДК в любом случае рассмотрит их. Будут ли вызываться игроки? Безусловно, и один, и другой", — цитирует "Спорт-Экспресс" председателя КДК РФС Артура Григорьянца.

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Игроки были удалены в матче 28-го тура чемпионата России. Само же московское дерби осталось за "Спартаком" — 2:1.

Ранее Лайф рассказывал, что бразильского футболиста из ЦСКА заподозрили в договорняках. По информации бразильских СМИ, Мойзес Барбоза, права на которого принадлежат клубу "Интернасьонал", является фигурантом дела о махинациях, которое ведётся в отношении ещё 40 игроков.

Артур Лапсаков
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