КДК РФС рассмотрит удаление Соболева и Роши в матче "Спартака" и ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза рассмотрит удаление игрока "Спартака" Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши.

"Если есть прямые красные карточки, то по регламенту КДК в любом случае рассмотрит их. Будут ли вызываться игроки? Безусловно, и один, и другой", — цитирует "Спорт-Экспресс" председателя КДК РФС Артура Григорьянца.

Игроки были удалены в матче 28-го тура чемпионата России. Само же московское дерби осталось за "Спартаком" — 2:1.