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21 мая, 15:36

Промес побил рекорд Титова и стал лучшим бомбардиром "Спартака"

<p>Квинси Промес. Фото © <a href="https://spartak.com/media/news/3c4f44e4-087a-42fb-b4e3-29f2fad385a7" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Спартак"</a></p>

Квинси Промес. Фото © ФК "Спартак"

Нидерландский футболист Квинси Промес оказался самым результативным бомбардиром столичного "Спартака" в истории российских чемпионатов. Спортсмен обошёл Егора Титова, на счету которого 86 голов.

Промес отправил 87-й мяч в ворота противника во время матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА, что помогло команде сравнять счёт на 43-й минуте. На 90-й минуте он забил ещё гол и принёс клубу победу со счётом 2:1. У гостей отличился Хесус Медина (37).

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Ранее сообщалось, что "Спартак" хочет оспорить пять эпизодов судейства в матче 27-го тура РПЛ с "Химками", закончившемся со счётом 1:1. Руководство команды уже обратилось в экспертно-судейскую комиссию при руководителе Российского футбольного союза.

Татьяна Миссуми
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