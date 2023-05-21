Промес побил рекорд Титова и стал лучшим бомбардиром "Спартака"
Квинси Промес. Фото © ФК "Спартак"
Нидерландский футболист Квинси Промес оказался самым результативным бомбардиром столичного "Спартака" в истории российских чемпионатов. Спортсмен обошёл Егора Титова, на счету которого 86 голов.
Промес отправил 87-й мяч в ворота противника во время матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА, что помогло команде сравнять счёт на 43-й минуте. На 90-й минуте он забил ещё гол и принёс клубу победу со счётом 2:1. У гостей отличился Хесус Медина (37).
Ранее сообщалось, что "Спартак" хочет оспорить пять эпизодов судейства в матче 27-го тура РПЛ с "Химками", закончившемся со счётом 1:1. Руководство команды уже обратилось в экспертно-судейскую комиссию при руководителе Российского футбольного союза.