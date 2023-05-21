Промес побил рекорд Титова и стал лучшим бомбардиром "Спартака"

Промес отправил 87-й мяч в ворота противника во время матча 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА, что помогло команде сравнять счёт на 43-й минуте. На 90-й минуте он забил ещё гол и принёс клубу победу со счётом 2:1. У гостей отличился Хесус Медина (37).