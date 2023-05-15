Малком покинул Россию за три тура до финиша РПЛ из-за рождения сына

Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Малком покинул Россию, несмотря на то что до окончания сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) осталось ещё три тура.

Всё дело в том, что у футболиста родился ребёнок. Он стал счастливым отцом маленького крохи по имени Габриэль, который вместе с мамой ждёт его в Бразилии. Спортсмену настолько сильно хотелось увидеть малыша, что он решил пролететь более десяти тысяч километров. Малком поделился этим со своими подписчиками, опубликовав в соцсетях фото из аэропорта Шарль де Голль в Париже.