Малком покинул Россию за три тура до финиша РПЛ из-за рождения сына
Футболист Малком, недавно ставший отцом. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / malcomoliveira_97
Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Малком покинул Россию, несмотря на то что до окончания сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) осталось ещё три тура.
Всё дело в том, что у футболиста родился ребёнок. Он стал счастливым отцом маленького крохи по имени Габриэль, который вместе с мамой ждёт его в Бразилии. Спортсмену настолько сильно хотелось увидеть малыша, что он решил пролететь более десяти тысяч километров. Малком поделился этим со своими подписчиками, опубликовав в соцсетях фото из аэропорта Шарль де Голль в Париже.
7 мая "Зенит" обошёл "Спартак" со счётом 3:2 и стал чемпионом России в девятый раз. 13 мая команде вручили золотые медали и чемпионский кубок РПЛ. Торжественная церемония награждения прошла на стадионе сине-бело-голубых после игры с "Краснодаром". Матч завершился со счётом 2:2. В Петербурге даже устроили праздничную вакханалию в честь чемпионства футбольного клуба. Теперь ФК ждут встречи с "Оренбургом" (20 мая), "Сочи" (27 мая) и воронежским "Факелом" (3 июня).