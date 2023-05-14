Член ЭСК объяснил, почему "Спартак" не получил пенальти в матче с "Зенитом"

Член Экспертно-судейской комиссии РФС Александр Гвардис объяснил, почему "Спартак" не получил пенальти в матче с "Зенитом". Речь идёт о наступе Роберта Ренана на ногу Кейта Бальде в штрафной петербуржцев. Судьи проигнорировали этот момент.

Как пояснил эксперт, нога Бальде после того, как он нанёс удар или сделал пас, продолжила движение по направлению к Ренану, который пытался заблокировать действия игрока "Спартака". Получается, что две ноги идут навстречу, при этом нога Бальде опускается на газон немного раньше, а Ренан вскользь касается ноги соперника.

"У Ренана уже центр тяжести был на ступне, и он пяткой немного зацепил шнурки бутсы Бальде. Скажем так. На сегодняшний день это не является основанием для назначения пенальти. Незначительный контакт — это не фол", — приводит слова Гвардиса издание "Спорт-Экспресс".