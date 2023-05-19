Бразильского футболиста из ЦСКА заподозрили в договорняках

Защитника московского ЦСКА Мойзеса подозревают в участии в договорных матчах в Бразилии, сообщает O Globo.

По информации издания, футболист, права на которого принадлежат бразильскому клубу "Интернасьонал", является фигурантом дела о махинациях, которое ведётся в отношении ещё 40 игроков. Следователи предполагают, что Мойзес участвовал в договорном матче против "Сан-Паулу" в сезоне 2021/2022. Согласно условиям соглашения, игрок должен был получить жёлтую карточку по ходу встречи. В результате он действительно получил предупреждение за споры с арбитром и после матча отправил организаторам сообщение о том, что "сделка выполнена".

Мойзес пока не прокомментировал информацию о своей причастности к организации договорных матчей. Напомним, 28-летний защитник присоединился к ЦСКА летом 2022 года, ранее бразилец два года выступал за "Интернасьонал".