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19 мая, 17:57

Бразильского футболиста из ЦСКА заподозрили в договорняках

O Globo: Игрока ЦСКА Мойзеса проверяют на причастность в договорных матчах

<p>Мойзес. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/pfc_cska?w=wall-30738633_2802992" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК ЦСКА</a></p>

Мойзес. Обложка © VK / ФК ЦСКА

Защитника московского ЦСКА Мойзеса подозревают в участии в договорных матчах в Бразилии, сообщает O Globo.

По информации издания, футболист, права на которого принадлежат бразильскому клубу "Интернасьонал", является фигурантом дела о махинациях, которое ведётся в отношении ещё 40 игроков. Следователи предполагают, что Мойзес участвовал в договорном матче против "Сан-Паулу" в сезоне 2021/2022. Согласно условиям соглашения, игрок должен был получить жёлтую карточку по ходу встречи. В результате он действительно получил предупреждение за споры с арбитром и после матча отправил организаторам сообщение о том, что "сделка выполнена".

Мойзес пока не прокомментировал информацию о своей причастности к организации договорных матчей. Напомним, 28-летний защитник присоединился к ЦСКА летом 2022 года, ранее бразилец два года выступал за "Интернасьонал".

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Наталья Исакова
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