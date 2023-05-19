"Трофей и армейцы идут вместе": Тошич рассказал, чего ожидает от суперфинала Кубка России
Экс-футболист ЦСКА Тошич уверен в успехе клуба в финале Кубка России
Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич рассказал, чего ожидает от суперфинала Fonbet Кубка России, в котором армейцы сыграют с "Краснодаром". Спортсмен не сомневается в успехе московского клуба.
"Я, как бывший футболист и действующий болельщик ЦСКА, очень надеюсь, что наконец пришло время выиграть трофей. Очень долго все болельщики ждут этого момента. ЦСКА в прошлом приучил своих болельщиков, что трофей и армейцы идут вместе. Надеюсь, что пришёл этот момент. Я верю в команду", — подчеркнул он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Ранее Лайф писал, что "Краснодар" вышел в суперфинал Кубка России, в котором сыграет с ЦСКА. Встреча пройдёт 11 июня на стадионе "Лужники" в Москве. При этом "Краснодар" будет номинальным хозяином встречи.
ТАСС / Дмитрий Серебряков