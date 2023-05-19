"Трофей и армейцы идут вместе": Тошич рассказал, чего ожидает от суперфинала Кубка России

"Я, как бывший футболист и действующий болельщик ЦСКА, очень надеюсь, что наконец пришло время выиграть трофей. Очень долго все болельщики ждут этого момента. ЦСКА в прошлом приучил своих болельщиков, что трофей и армейцы идут вместе. Надеюсь, что пришёл этот момент. Я верю в команду", — подчеркнул он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".