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19 мая, 16:58

"Трофей и армейцы идут вместе": Тошич рассказал, чего ожидает от суперфинала Кубка России

Экс-футболист ЦСКА Тошич уверен в успехе клуба в финале Кубка России

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич рассказал, чего ожидает от суперфинала Fonbet Кубка России, в котором армейцы сыграют с "Краснодаром". Спортсмен не сомневается в успехе московского клуба.

"Я, как бывший футболист и действующий болельщик ЦСКА, очень надеюсь, что наконец пришло время выиграть трофей. Очень долго все болельщики ждут этого момента. ЦСКА в прошлом приучил своих болельщиков, что трофей и армейцы идут вместе. Надеюсь, что пришёл этот момент. Я верю в команду", — подчеркнул он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Полузащитник ЦСКА Обляков заявил, что готов играть в полупустых "Лужниках"

Полузащитник ЦСКА Обляков заявил, что готов играть в полупустых "Лужниках"

Ранее Лайф писал, что "Краснодар" вышел в суперфинал Кубка России, в котором сыграет с ЦСКА. Встреча пройдёт 11 июня на стадионе "Лужники" в Москве. При этом "Краснодар" будет номинальным хозяином встречи.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Серебряков

Никита Осипов
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