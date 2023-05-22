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22 мая, 10:52

Генич призвал по максимуму наказать Соболева за "аморальный" жест в матче с ЦСКА

Генич призвал дисквалифицировать Соболева на пять игр за жест в матче с ЦСКА

<p>Нападающий "Спартака" Александр Соболев показывает неприличный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Обложка © Кадр трансляции <a href="https://matchtv.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Матч ТВ"</a></p>

Нападающий "Спартака" Александр Соболев показывает неприличный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Обложка © Кадр трансляции "Матч ТВ"

Футбольный комментатор Константин Генич возмутился поведением нападающего "Спартака" Александра Соболева в матче 28-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА.

Форвард отличился накануне на московском дерби на стадионе "Открытие банк арена", которое закончилось победой красно-белых со счётом 2:1. На 66-й минуте судья Сергей Карасёв показал красные карточки Соболеву и бразильскому защитнику ЦСКА Виллиану Роше за неспортивное поведение. Россиянин показал оппоненту неприличный жест, потрогав себя за пах. Защитник ЦСКА получил красную карточку после того, как в разговоре с арбитрами повторил жест Соболева, пытаясь объяснить, что случилось.

"Думаю, Соболеву надо дать (дисквалификацию) по максимуму — игр пять. Его поведение было аморальным. Саша сам прекрасно понимает, что он был неправ", — сказал Генич на видео, опубликованном в телеграм-канале Севастиана Терлецкого.

Также, по мнению комментатора, судьи несправедливо удалили игрока ЦСКА, ведь они не говорят на португальском, а спортсмен — на английском.

"Он не мог по-другому объясниться с судьями, мог только показать. Думаю, эту карточку аннулируют", — предположил Генич.

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Ранее стало известно, что КДК РФС рассмотрит удаление Соболева и Роши в матче "Спартака" и ЦСКА. Обоих футболистов вызовут на разбирательство.

Никита Никонов
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