Генич призвал по максимуму наказать Соболева за "аморальный" жест в матче с ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич возмутился поведением нападающего "Спартака" Александра Соболева в матче 28-го тура Российской премьер-лиги против ЦСКА.

Форвард отличился накануне на московском дерби на стадионе "Открытие банк арена", которое закончилось победой красно-белых со счётом 2:1. На 66-й минуте судья Сергей Карасёв показал красные карточки Соболеву и бразильскому защитнику ЦСКА Виллиану Роше за неспортивное поведение. Россиянин показал оппоненту неприличный жест, потрогав себя за пах. Защитник ЦСКА получил красную карточку после того, как в разговоре с арбитрами повторил жест Соболева, пытаясь объяснить, что случилось.

"Думаю, Соболеву надо дать (дисквалификацию) по максимуму — игр пять. Его поведение было аморальным. Саша сам прекрасно понимает, что он был неправ", — сказал Генич на видео, опубликованном в телеграм-канале Севастиана Терлецкого.

Также, по мнению комментатора, судьи несправедливо удалили игрока ЦСКА, ведь они не говорят на португальском, а спортсмен — на английском.

"Он не мог по-другому объясниться с судьями, мог только показать. Думаю, эту карточку аннулируют", — предположил Генич.