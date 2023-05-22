"Спартак" победил ЦСКА в РПЛ впервые за два года

Победа "Спартака" над ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги стала для красно-белых первой за последние два года.

Последняя победа в рамках чемпионата страны датировалась 25 апреля 2021 года. После этого команды провели три встречи, в которых ЦСКА дважды праздновал успех, также была зафиксирована ничья.