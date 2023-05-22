"Спартак" победил ЦСКА в РПЛ впервые за два года
Радость игроков "Спартака" после забитого Квинси Промесом победного гола. Обложка © T.me / ФК "Спартак-Москва"
Победа "Спартака" над ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги стала для красно-белых первой за последние два года.
Последняя победа в рамках чемпионата страны датировалась 25 апреля 2021 года. После этого команды провели три встречи, в которых ЦСКА дважды праздновал успех, также была зафиксирована ничья.
Напомним, победу "Спартаку" принёс дубль Квинси Промеса, который также стал самым результативным бомбардиром в истории клуба, обойдя Егора Титова. Благодаря успеху красно-белые вплотную приблизились к идущему вторым ЦСКА. Теперь клубы разделяет всего одно очко (54 против 53) за два тура до финиша сезона.