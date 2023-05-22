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21 мая, 21:44

"Спартак" победил ЦСКА в РПЛ впервые за два года

<p>Радость игроков "Спартака" после забитого Квинси Промесом победного гола. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/fcsmtg/7270" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Спартак-Москва"</a></p>

Радость игроков "Спартака" после забитого Квинси Промесом победного гола. Обложка © T.me / ФК "Спартак-Москва"

Победа "Спартака" над ЦСКА в матче 28-го тура Российской премьер-лиги стала для красно-белых первой за последние два года.

Последняя победа в рамках чемпионата страны датировалась 25 апреля 2021 года. После этого команды провели три встречи, в которых ЦСКА дважды праздновал успех, также была зафиксирована ничья.

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Напомним, победу "Спартаку" принёс дубль Квинси Промеса, который также стал самым результативным бомбардиром в истории клуба, обойдя Егора Титова. Благодаря успеху красно-белые вплотную приблизились к идущему вторым ЦСКА. Теперь клубы разделяет всего одно очко (54 против 53) за два тура до финиша сезона.

Артур Лапсаков
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