Фанаты ЦСКА и "Спартака" устроили побоище в ресторане после скандального дерби
10 фанатов ЦСКА и "Спартака" задержали после драки в ресторане в Москве
Фанаты футбольных клубов ЦСКА и "Спартак" устроили массовую драку в ресторане "Гамбринус" в Москве, в результате десятерых болельщиков задержали. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, потасовка произошла после матча, который не обошёлся без скандала и закончился победой "Спартака" со счётом 2:1. Полиция задержала десятерых фанатов в возрасте от 19 до 34 лет. В драке никто серьёзно не пострадал. В отношении дебоширов составлены протоколы по статье "Хулиганство".
Напомним, накануне в Москве состоялся матч 28-го тура Российской премьер-лиги между клубами "Спартак" и ЦСКА. Победу красно-белым принёс дубль Квинси Промеса, который также стал самым результативным бомбардиром в истории клуба, обойдя Егора Титова. Не обошлось и без скандала: форвард "Спартака" показал на поле оскорбительный жест, за что был удалён с поля. Компанию ему составил защитник ЦСКА Виллиан Роша, который также получил красную карточку. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза рассмотрит этот эпизод матча.
ТАСС / Сергей Савостьянов