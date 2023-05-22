Фанаты ЦСКА и "Спартака" устроили побоище в ресторане после скандального дерби

Фанаты футбольных клубов ЦСКА и "Спартак" устроили массовую драку в ресторане "Гамбринус" в Москве, в результате десятерых болельщиков задержали. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, потасовка произошла после матча, который не обошёлся без скандала и закончился победой "Спартака" со счётом 2:1. Полиция задержала десятерых фанатов в возрасте от 19 до 34 лет. В драке никто серьёзно не пострадал. В отношении дебоширов составлены протоколы по статье "Хулиганство".