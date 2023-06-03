"Пари НН" и "Факел" сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ

В Российской премьер-лиге завершился последний тур, по итогам которого определились оба участника стыковых игр за право остаться в высшем дивизионе.

"Пари НН" победил "Химки" со счётом 2:0, однако занял 13-е место в турнирной таблице после победы "Крыльев Советов" над "Спартаком" (1:0). Самарцы в итоге стали 12 и сохранили прописку в РПЛ на следующий сезон. 14-е место занял "Факел", проигравший "Зениту" в гостевом матче со счётом 0:1.

В стыковых играх соперником "Пари НН" станет московская "Родина", занявшая во Второй лиге пятое место, но получившая право сыграть в стыках, так как "Алания" (третье место) не получила лицензию. "Факел" встретится с красноярским "Енисеем". Первые матчи пройдут 6 июня, ответные — 9 июня.