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3 июня, 16:08

"Пари НН" и "Факел" сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ

<p>Игроки "Пари НН" после первого гола. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fcnn52/7218" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Пари Нижний Новгород"</a></p>

Игроки "Пари НН" после первого гола. Обложка © t.me / ФК "Пари Нижний Новгород"

В Российской премьер-лиге завершился последний тур, по итогам которого определились оба участника стыковых игр за право остаться в высшем дивизионе.

"Пари НН" победил "Химки" со счётом 2:0, однако занял 13-е место в турнирной таблице после победы "Крыльев Советов" над "Спартаком" (1:0). Самарцы в итоге стали 12 и сохранили прописку в РПЛ на следующий сезон. 14-е место занял "Факел", проигравший "Зениту" в гостевом матче со счётом 0:1.

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В стыковых играх соперником "Пари НН" станет московская "Родина", занявшая во Второй лиге пятое место, но получившая право сыграть в стыках, так как "Алания" (третье место) не получила лицензию. "Факел" встретится с красноярским "Енисеем". Первые матчи пройдут 6 июня, ответные — 9 июня.

Ранее нападающий Малком заявил, что намерен помочь "Зениту" выиграть чемпионство и в следующем сезоне. В минувшем чемпионате петербургский клуб уверенно занял первое место, оформив победу досрочно.

Артур Лапсаков
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