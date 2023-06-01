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1 июня, 19:55

Стал известен самый убыточный клуб в РПЛ по итогам 2022 года

"Спартак" стал самым убыточным клубом РПЛ в 2022 году

Российский футбольный союз (РФС) назвал самый убыточный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) за 2022 год. Согласно финансовому отчёту, им стал московский "Спартак". Информация опубликована на официальном сайте организации.

Отчётный период с убытками, по подсчётам РФС, завершили шесть клубов элитного дивизиона России. "Пальма первенства" у "Спартака" — более 2,35 миллиарда рублей. Далее идут "Краснодар" (около 1,2 млрд рублей), московские "Торпедо" (более 540 млн) и ЦСКА (более 454 млн), подмосковные "Химки" (более 310 млн) и "Ростов" (более 54 млн).

В плюс по итогам 2022 года вышли 10 клубов РПЛ из 16. Самый высокий показатель — у самарских "Крыльев Советов" (более 777 млн рублей). Второе место по этому признаку — в финансовом отчёте у Сочи (более 750 млн), третью строчку занял действующий чемпион страны — петербургский "Зенит" (более 647 млн).

"Спартак" упустил шанс обогнать ЦСКА и выйти на второе место в РПЛ

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Как ранее писал Лайф, на приз лучшему тренеру сезона в РПЛ претендуют Федотов, Карпин и Семак. Также названы претенденты на приз лучшему игроку.

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t.me / ФК "Спартак"

Арина Родионова
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