Стал известен самый убыточный клуб в РПЛ по итогам 2022 года

Российский футбольный союз (РФС) назвал самый убыточный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) за 2022 год. Согласно финансовому отчёту, им стал московский "Спартак". Информация опубликована на официальном сайте организации.

Отчётный период с убытками, по подсчётам РФС, завершили шесть клубов элитного дивизиона России. "Пальма первенства" у "Спартака" — более 2,35 миллиарда рублей. Далее идут "Краснодар" (около 1,2 млрд рублей), московские "Торпедо" (более 540 млн) и ЦСКА (более 454 млн), подмосковные "Химки" (более 310 млн) и "Ростов" (более 54 млн).

В плюс по итогам 2022 года вышли 10 клубов РПЛ из 16. Самый высокий показатель — у самарских "Крыльев Советов" (более 777 млн рублей). Второе место по этому признаку — в финансовом отчёте у Сочи (более 750 млн), третью строчку занял действующий чемпион страны — петербургский "Зенит" (более 647 млн).