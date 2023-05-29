На приз лучшему тренеру сезона в РПЛ претендуют Федотов, Карпин и Семак

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов, главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак и возглавляющий "Ростов" Валерий Карпин претендуют на приз лучшему тренеру сезона в РПЛ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Российской премьер-лиги .

А вот в число претендентов на приз лучшему игроку сезона вошли нападающие московского "Спартака" Александр Соболев и Квинси Промес, форвард сине-бело-голубых Малком, армейцы Фёдор Чалов, Иван Обляков и Игорь Акинфеев. Кроме того, на награду претендуют форвард самарских "Крыльев Советов" Владимир Писарский, армянский нападающий "Краснодара" Эдуард Сперцян, а также аргентинский полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера.