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29 мая, 16:18

На приз лучшему тренеру сезона в РПЛ претендуют Федотов, Карпин и Семак

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов, главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак и возглавляющий "Ростов" Валерий Карпин претендуют на приз лучшему тренеру сезона в РПЛ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Российской премьер-лиги.

А вот в число претендентов на приз лучшему игроку сезона вошли нападающие московского "Спартака" Александр Соболев и Квинси Промес, форвард сине-бело-голубых Малком, армейцы Фёдор Чалов, Иван Обляков и Игорь Акинфеев. Кроме того, на награду претендуют форвард самарских "Крыльев Советов" Владимир Писарский, армянский нападающий "Краснодара" Эдуард Сперцян, а также аргентинский полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера.

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Напомним, в минувшее воскресенье футбольный клуб "Ростов" прервал серию из трёх поражений, одолев в домашнем матче "Ахмат" со счётом 3:2 в 29-м туре Российской премьер-лиги.

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ТАСС / Антон Новодережкин, © ТАСС / Эрик Романенко, © ТАСС / Эрик Романенко

Марина Калегина
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