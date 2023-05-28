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28 мая, 19:19

"Ростов" победил "Ахмат" в РПЛ, прервав серию поражений

Футбольный клуб "Ростов" прервал серию из трёх поражений, одолев в домашнем матче "Ахмат" со счётом 3:2 в 29-м туре Российской премьер-лиги.

Голами у ростовчан отметились Егор Голенков, оформивший дубль, и Данила Прохин. Мячи в составе проигравших забили Гамид Агаларов и Владислав Карапузов. При этом с 69-й минуты грозненцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Артёма Тимофеева.

"Локомотив" победил "Динамо" со счётом 4:2 в матче 29-го тура РПЛ

"Локомотив" победил "Динамо" со счётом 4:2 в матче 29-го тура РПЛ

"Ростов" набрал 53 очка и идёт четвёртым в турнирной таблице. "Ахмат" располагается на пятой строчке с 49 очками.

Ранее Лайф рассказывал, что "Спартак" сыграл в безголевую ничью с "Пари НН" в последней домашней игре сезона. Красно-белые упустили шанс обогнать ЦСКА, обыграв его в прошлом туре, и выйти на второе место в таблице.

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t.me / ФК "Ростов"

Артур Лапсаков
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