"Ростов" победил "Ахмат" в РПЛ, прервав серию поражений
Футбольный клуб "Ростов" прервал серию из трёх поражений, одолев в домашнем матче "Ахмат" со счётом 3:2 в 29-м туре Российской премьер-лиги.
Голами у ростовчан отметились Егор Голенков, оформивший дубль, и Данила Прохин. Мячи в составе проигравших забили Гамид Агаларов и Владислав Карапузов. При этом с 69-й минуты грозненцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Артёма Тимофеева.
"Ростов" набрал 53 очка и идёт четвёртым в турнирной таблице. "Ахмат" располагается на пятой строчке с 49 очками.
Ранее Лайф рассказывал, что "Спартак" сыграл в безголевую ничью с "Пари НН" в последней домашней игре сезона. Красно-белые упустили шанс обогнать ЦСКА, обыграв его в прошлом туре, и выйти на второе место в таблице.
t.me / ФК "Ростов"