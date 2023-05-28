"Ростов" победил "Ахмат" в РПЛ, прервав серию поражений

Футбольный клуб "Ростов" прервал серию из трёх поражений, одолев в домашнем матче "Ахмат" со счётом 3:2 в 29-м туре Российской премьер-лиги.

Голами у ростовчан отметились Егор Голенков, оформивший дубль, и Данила Прохин. Мячи в составе проигравших забили Гамид Агаларов и Владислав Карапузов. При этом с 69-й минуты грозненцы играли в меньшинстве после удаления полузащитника Артёма Тимофеева.