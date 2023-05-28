"Локомотив" победил "Динамо" со счётом 4:2 в матче 29-го тура РПЛ

Московский "Локомотив" обыграл столичное "Динамо" со счётом 4:2 в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), тем самым подопечные Михаила Галактионова продлили беспроигрышную серию игр до семи.

В команде победителей отличились Наир Тикнизян, Максим Глушенков, Максим Ненахов и Вильсон Изидор. У "Динамо" авторами голов стали Фёдор Смолов, забивший мяч с пенальти, и Саба Сазонов. При этом капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов вынужденно пропустил матч из-за большого числа жёлтых карточек, с капитанской повязкой встречу провёл Артём Дзюба.

Сейчас "Динамо" занимает седьмую позицию в турнирной таблице РПЛ, и 3 июня команду ждёт игра с "Оренбургом". "Локомотив" же прописался на девятой строчке, впереди у него матч со столичным ФК "Торпедо".