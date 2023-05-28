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28 мая, 02:31

"Локомотив" может продлить контракт с 20-летним хавбеком Карпукасом

Агент Карпукаса заявил о переговорах с "Локомотивом" по новому контракту

Полузащитник "Локомотива" Артём Карпукас может продлить контракт с командой. О переговорах сообщил агент футболиста Александр Клюев.

"Общались со спортивным директором Дмитрием Ульяновым. И продолжаем диалог. Договорённости? Идёт диалог", — приводит слова агента "Спорт-Экспресс".

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20-летний Карпукас выступает за "Локомотив" с 2022 года, его соглашение рассчитано до мая 2025 года. В нынешнем сезоне на его счету 33 матча во всех турнирах, два забитых мяча и одна передача.

Ранее Лайф писал, что "Локомотив" продлил соглашение с нападающим Артёмом Дзюбой. Первый тренер игрока Александр Шупляков заявил, что тот рад продлению контракта с футболистом.

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t.me / ФК "Локомотив" (Москва)

Артур Лапсаков
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