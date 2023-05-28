В "Урале" ответили, хотят ли сохранить в клубе травмированного Шатова
Президент "Урала" Иванов хотел бы сохранить Шатова в команде
"Урал" хотел бы сохранить в команде полузащитника Олега Шатова. Сейчас футболист проходит лечение, рассказал президент команды Григорий Иванов.
"Будем думать, как ему сейчас помочь в этом. Хочу, чтобы он ещё поиграл. Дай бог, он вылечится. Шатов нам бы очень сильно помог, если бы не было травм. Конечно, хотим сохранить в команде", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".
Последний раз Шатов появлялся на поле в матче Кубка России против ЦСКА в ноябре 2022 года. В сезоне 2022/2023 РПЛ он поучаствовал в пяти играх "Урала".
Ранее в "Урале" сообщили, когда восстановится перенёсший операцию на плече Юрий Газинский. В нынешнем сезоне 33-летний футболист сыграл в 20 играх во всех турнирах, забив пять мячей и отдав три голевые передачи.