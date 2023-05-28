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27 мая, 23:44

В "Урале" ответили, хотят ли сохранить в клубе травмированного Шатова

Президент "Урала" Иванов хотел бы сохранить Шатова в команде

"Урал" хотел бы сохранить в команде полузащитника Олега Шатова. Сейчас футболист проходит лечение, рассказал президент команды Григорий Иванов.

"Будем думать, как ему сейчас помочь в этом. Хочу, чтобы он ещё поиграл. Дай бог, он вылечится. Шатов нам бы очень сильно помог, если бы не было травм. Конечно, хотим сохранить в команде", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".

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Последний раз Шатов появлялся на поле в матче Кубка России против ЦСКА в ноябре 2022 года. В сезоне 2022/2023 РПЛ он поучаствовал в пяти играх "Урала".

Ранее в "Урале" сообщили, когда восстановится перенёсший операцию на плече Юрий Газинский. В нынешнем сезоне 33-летний футболист сыграл в 20 играх во всех турнирах, забив пять мячей и отдав три голевые передачи.

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fc-ural.ru

Артур Лапсаков
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