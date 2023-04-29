В "Урале" сообщили, когда восстановится перенёсший операцию на плече Газинский
Полузащитник "Урала" Газинский будет восстанавливаться после травмы полгода
Юрий Газинский. Обложка © T.me / ФК "Урал"
Полузащитник "Урала" Юрий Газинский перенёс операцию на плечевом суставе, его восстановление займёт около полугода. Об этом сообщили в пресс-службе команды в ответ на вопрос газеты "Спорт-Экспресс".
"Он будет восстанавливаться сначала в Краснодаре, а затем — в Екатеринбурге, в расположении клуба. Обычно при подобных травмах срок медицинской реабилитации составляет около шести месяцев", — сообщили в пресс-службе.
33-летний футболист получил травму в игре 23-го тура с ЦСКА (1:2). В нынешнем сезоне Газинский сыграл в 20 играх во всех турнирах, забив пять мячей и отдав три голевые передачи.
Ранее Лайф писал, что гендиректор ЦСКА Роман Бабаев анонсировал встречу с Фернандесом для обсуждения его возвращения в состав армейцев. Сейчас футболист выступает за бразильский "Интернасьонал".