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28 апреля, 21:33

В "Урале" сообщили, когда восстановится перенёсший операцию на плече Газинский

Полузащитник "Урала" Газинский будет восстанавливаться после травмы полгода

<p>Юрий Газинский. Обложка © T.me / ФК "Урал"</p>

Юрий Газинский. Обложка © T.me / ФК "Урал"

Полузащитник "Урала" Юрий Газинский перенёс операцию на плечевом суставе, его восстановление займёт около полугода. Об этом сообщили в пресс-службе команды в ответ на вопрос газеты "Спорт-Экспресс".

"Он будет восстанавливаться сначала в Краснодаре, а затем — в Екатеринбурге, в расположении клуба. Обычно при подобных травмах срок медицинской реабилитации составляет около шести месяцев", — сообщили в пресс-службе.

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33-летний футболист получил травму в игре 23-го тура с ЦСКА (1:2). В нынешнем сезоне Газинский сыграл в 20 играх во всех турнирах, забив пять мячей и отдав три голевые передачи.

Ранее Лайф писал, что гендиректор ЦСКА Роман Бабаев анонсировал встречу с Фернандесом для обсуждения его возвращения в состав армейцев. Сейчас футболист выступает за бразильский "Интернасьонал".

Артур Лапсаков
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