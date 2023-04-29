В "Урале" сообщили, когда восстановится перенёсший операцию на плече Газинский

Полузащитник "Урала" Юрий Газинский перенёс операцию на плечевом суставе, его восстановление займёт около полугода. Об этом сообщили в пресс-службе команды в ответ на вопрос газеты "Спорт-Экспресс".

"Он будет восстанавливаться сначала в Краснодаре, а затем — в Екатеринбурге, в расположении клуба. Обычно при подобных травмах срок медицинской реабилитации составляет около шести месяцев", — сообщили в пресс-службе.