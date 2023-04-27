Бабаев анонсировал встречу с Фернандесом для обсуждения его возвращения в ЦСКА
В ближайшее время ожидается встреча представителей ЦСКА с защитником бразильского футбольного клуба "Интернасьонал" Марио Фернандесом для обсуждения перспективы его возвращения в команду, рассказал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев. Там обсуждаться перспективы и пожелания футболиста.
Как отметил Бабаев, все понимают, что Фернандесу необходимо взять паузу, чтобы оценить свои силы и привести себя в порядок.
"К сожалению, действительно травмы стали проявляться часто. Марио очень расстроен. Поэтому, чтобы не торопить события и не делать поспешных заявлений, сначала надо всё обсудить, проверить", — пояснил газете "Спорт-Экспресс" гендиректор клуба.
Представители ЦСКА не исключают, что Фернандес может сыграть свой последний матч за ЦСКА. Бабаев подчеркнул, что спортсмена проводили достойно и красиво, но не прощались с ним, а говорили "до свидания".
Такие разговоры возникли не случайно. Ранее Бабаев уже сообщал, что Фернандес хочет вернуться в московский ЦСКА.
Агентство "Москва" / Иванко Игорь