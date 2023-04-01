Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал, что защитник Марио Фернандес хочет вернуться в клуб
Защитник бразильского футбольного клуба "Интернасьонал" Марио Фернандес хочет вернуться в московский ЦСКА. Об этом рассказал гендиректор армейцев Роман Бабаев.
Футболист выступает за команду из Бразилии на правах аренды из ЦСКА. Соглашение между клубами рассчитано до 31 декабря нынешнего года.
"Есть надежда, что мы увидим Марио в ЦСКА. Сам футболист этого хочет, но существуют и другие факторы, которые могут повлиять на ситуацию. Марио сейчас — игрок "Интернасьонала", его контракт рассчитан до конца года. Сложно загадывать, как может поменяться ситуация зимой или летом, но пока вероятность его возвращения к нам сохраняется", — приводит слова Бабаева "Спорт-Экспресс".
Ранее Лайф сообщал, что в декабре прошлого года бывший защитник сборной России по футболу Марио Фернандес объявил о возобновлении профессиональной карьеры. При этом в мае он сообщил, что приостанавливает свою футбольную карьеру, и покинул московский ЦСКА, за который играл десять лет.
ТАСС / Савостьянов Сергей