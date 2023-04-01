Гендиректор ЦСКА Бабаев рассказал, что защитник Марио Фернандес хочет вернуться в клуб

"Есть надежда, что мы увидим Марио в ЦСКА. Сам футболист этого хочет, но существуют и другие факторы, которые могут повлиять на ситуацию. Марио сейчас — игрок "Интернасьонала", его контракт рассчитан до конца года. Сложно загадывать, как может поменяться ситуация зимой или летом, но пока вероятность его возвращения к нам сохраняется", — приводит слова Бабаева "Спорт-Экспресс".